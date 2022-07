Charleroi-les-Bains: la piscine de Loverval affiche complet pour le deuxième jour consécutif

Ils sont 1.300 à ne vouloir échanger leur place pour rien au monde. La piscine extérieure du Centre de Délassement est complète. Les pics de chaleur de ce lundi et mardi ont attiré les grandes foules. Pour venir se rafraîchir dans l'eau à 26 °C il fallait s'y prendre bien à l'avance. "C'est la première fois que nous affichons complet pour le matin et l'après-midi. Les gens ont réservé en masse. Pour ces lundi et mardi on compte plus de 2.600 baigneurs sans compter les nageurs sportifs qui viennent en matinée et en soirée," se réjouit Bernard Thiry, directeur du pôle piscine de la Régie Communale Autonome.

Du côté des visiteurs, on affiche un grand sourire car faire partie des élus qui ont accès à la piscine est une grande chance. "Vu la météo, il n'y avait pas mieux pour occuper les enfants. Nous avons réservé et nous avons eu de la chance car au moment de notre réservation en ligne il ne restait déjà plus que 10 places disponibles," nous explique Mathieu Perin, bourgmestre des Bons Villers venu en famille se rafraîchir.

Pour la suite des jours, on compte moins de réservations mais il suffit que les températures repartent à la hausse pour que le site de la RCA soit à nouveau pris d'assaut par des baigneurs en quête de fraîcheur.

Même s'il n'est plus possible de piquer un plongeon pour se rafraîchir, les bois environnants offrent malgré tout un peu d'ombre pour les promeneurs.