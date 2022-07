Il extorquait son père: 30 mois de prison ferme, il avait déjà eu un sursis sans succès

Pour pouvoir financer sa grosse consommation de cocaïne (4-5 grammes par jour), Omar a extorqué à plusieurs reprises son père. Et quand le fiston n'obtient pas ce qu'il veut, il détruit une garde-robe ou menace son paternel avec une batte de baseball.

Avant ça, en novembre dernier, Omar a également agressé un taximan en lui arrachant son téléphone. « Le chauffeur voulait avoir des garanties que le prévenu allait bien payer sa course puisqu'il a l'habitude de ne rien régler. Il s'est énervé puisqu'il n'allait pas être pris en charge et a arraché le téléphone alors que la police allait être appelée sur place », indiquait le parquet.

Derrière Omar, toute une famille espère que le fiston sortira de ses démons. Tous ne veulent pas revivre le drame familial vécu il y a 8 ans. « Il a perdu son frère d'une overdose. Il a commencé à sortir avec les personnes que fréquentait son frère et il a commencé à consommer. De manière festive, d'abord, puis quotidiennement », confirmait Me Allatta, à la défense.

Une peine de minimum 3 ans de prison était requise contre Omar, en état de récidive légale et qui comptabilise six pages de casier judiciaire. Finalement, c'est une peine réduite de six mois qui a été prononcée contre le prévenu.