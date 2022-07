Lutte contre le racisme: la police de Charleroi est la seule en Wallonie à faire partie de "CoP without borders"

En Europe, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a lancé le projet "CoP without borders" (Community Policing, la police communautaire). En Belgique, cinq zones de police y participent pour deux ans, jusqu'en 2023. Et Charleroi est la seule zone dans le cas en Wallonie.

L'objectif est "d'inspirer la police locale à lutter contre les cas de racisme, xénophobie et d'autres formes d'intolérance au sein des zones de police, et entre la police et les communautés de migrants". Concrètement, cela se traduit par des rencontres régulières entre policiers et jeunes issus des minorités et communautés concernées. Escape game géant ou activité "Cuisine du monde", par exemple, servent à mettre en contact directement les policières et policiers carolos avec ces jeunes.

"Charleroi a l'habitude d'être stigmatisée, de par son passé, où fut un temps de nombreux faits criminels se déroulaient", explique David Quinaux, porte-parole de la zone de Charleroi et référent "discriminations" dans un podcast de l'OIM. "En Belgique, le community policing est très mal implanté, c'est mon impression. Moi-même j'ai mis des années à comprendre son sens : il faut peut-être davantage axer les missions de la police sur la sécurité des personnes et des communautés, pas uniquement combattre le crime. Mais ça ne sera gagné que quand la catégorisation des individus et l'utilisation de stéréotypes - ce qui arrive - ne découlent plus sur des discriminations."

A Charleroi, la police a, via David Quinaux, le pied dans plusieurs associations de terrain et des conseils consultatifs (immigration, mais aussi handicap, égalité de genre, etc.). "Charleroi, c'est un grand village où tout le monde se connaît", ajoute-t-il. "Et pour créer du lien et réunir les gens autour d'une table sur un sujet, c'est un grand plus. Et pour éviter de rompre les liens si je m'en vais, j'ai prévu qu'un binôme me rejoigne pour la même fonction. Et il y a également toute une série de policiers qui ont répondu à mon appel pour devenir des relais, des policiers de référence, sur ces questions."

La prochaine animation sera un stage d'une semaine au Gsara, avec écriture de scénario, tournage, prise de son, actif et figuration avec des jeunes et des policiers. Ca sera durant les vacances d'automne, et le court-métrage réalisé sera projeté à la Tour de police. "C'est le genre d'actions qui permettent de créer un lien de communication, je suis étonné de l'enthousiasme que ça a généré... des deux côtés", conclut David Quinaux.