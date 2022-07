Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Les personnes âgées et les habitants les plus isolés de Fleurus et Fontaine-l'Evêque auront un lieu où des activités sont prévues. "De nombreuses études menées récemment, pour mesure l'impact de la crise sanitaire sur la vie des aînés, ont montré la nécessité d'agir."

Pour lutter contre l'isolement, des "espaces communautaires" à Fleurus et Fontaine-l'Evêque

Le gouvernement wallon vient d'approuver un nouveau projet visant à créer des "espaces communautaires" pour "améliorer la qualité de vie des aînés et des personnes seules". Les CPAS de Fleurus et Fontaine-l'Evêque font partie des 15 opérateurs sélectionnés pour le projet porté par Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé et de l'Action sociale.

Ces deux CPAS recevront 90.000 à 100.000 euros pour développer ces espaces, qui devraient ouvrir en novembre prochain. Concrètement, ces espaces seront des lieux qui proposeront des activités en journée, aux deux publics concernés, pour des rencontres intergénérationnelles et des moments conviviaux.

"L'objectif est de lutter contre l'isolement psychologique et physique des personnes âgées et des habitants les plus isolés. De nombreuses études menées récemment, pour mesure l'impact de la crise sanitaire sur la vie des aînés, ont montré la nécessité d'agir", indique le gouvernement wallon par voie de communiqué.