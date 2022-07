Rien n'y fait: ni probation, ni peine alternative n'ont eu raison de la violence de Kévin, qui a décoché une droite à sa compagne

Rien n'y fait. Ni les conditions probatoires et ni les mesures alternatives n'ont eu raison de la violence de Kevin.

Le 17 février dernier, le jeune père de famille de 24 ans a été condamné pour vol avec violence et tentative de vol avec violence. Et c'est pour une scène de coups que le 3 septembre dernier, Kevin avait eu une chance du juge d'instruction en obtenant des mesures alternatives. Puis le 13 mai, sous les yeux de sa petite fille d'une dizaine de mois, Kevin a giflé et décoché une droite à sa compagne. Sans réelle surprise, cette dernière (présente à l'audience) a refusé de se constituer partie civile et de réclamer un quelconque dommage à son chéri violent. Résultat : une dent en moins dans la bouche de la victime.

Pour le parquet, cette scène de violence n'est malheureusement pas inédite. À plusieurs reprises déjà, la zone de police de Lermes (avant la fusion avec la zone de police de Binche) est intervenue au domicile conjugal. Décrit comme quelqu'un de violent par tous, Kevin se planque derrière une enfance difficile pour expliquer son quota de violence. « Je n'ai connu que la violence. J'ai été frappé par ma mère et par mon père », explique le jeune homme.



Le réel problème de Kevin n'est pas son enfance, mais bien sa dépendance à la boisson et aux drogues dures, notamment à la cocaïne et sa violence quasiment quotidienne. D'ailleurs, l'homme détenu en prison devait s'abstenir de tout consommer après le sursis obtenu le 17 février. Déjà condamné pour violence sur une ancienne compagne et pour des faits liés aux produits stupéfiants, Kevin risque gros ! Le parquet a requis 37 mois de prison à son encontre, « pour protéger l'actuelle compagne contre sa volonté », confirme la substitute Dutrifoy.



La défense tente de son côté la carte d'une peine de travail, en confirmant la réelle volonté de Kevin de reprendre sa vie en main. Jugement fin juillet.