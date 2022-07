Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Pour ce 21 juillet, et alors que les Quartiers d'été battent leur plein à Charleroi, il y a plusieurs événements prévus dans la métropole.

La Fête Nationale à Charleroi, c'est pique-nique à la plage, des forains et des concerts

Sur la place de la Digue, où une plage a été installée, il y aura un pique-nique dès 11h30 (amenez votre panier, les bars seront ouverts et il y aura de la musique). Ce sera suivi à 20 heures d'un concert de Moon On Man, qui rendra tribut au groupe américain disco-funk "Chic". Puis en soirée, DJ Franck animera sur un thème funk-soul-disco. On nous a promis des boules à facettes.

Du côté de Dampremy, le comité de quartier des Fiers Damrémois organisera la première édition de sa Fête du 21 juillet, dans le parc Elio Ivan, dès midi.Animations pour toutes les familles au programme et deux concerts: RMK & MCT, à 18h et Andrea Caltagirone, à 20h.

Du côté de Jumet, le début des festivités du Tour de la Madeleine seront lancée sur les places Francq et du Prieuré, à Jumet-Heigne. Le champ de foire sera ouvert dès 16 heures, avec 45 forains et des produits de bouche, comme une pizzeria. Une animation musicale par Mononk's Band à 20 heures.

Par contre, aucun feu d'artifice n'est prévu sur Charleroi.