Tentative de meurtre à Ham-sur-Heure/Nalinnes : l'auteur présumé sous mandat d'arrêt

Un homme a été la cible d'une tentative de meurtre dimanche soir, non loin de son habitation située ruelle des Bierchas. La victime, qui sortait ses poubelles, a été accostée par un suspect qui a demandé lui de le véhiculer jusqu'à La Louvière, là où il prétendait vivre. "Mais cette dernière a refusé. Le suspect a alors sorti un pistolet et fait feu à plusieurs reprises en sa direction", commentait lundi le parquet de Charleroi.

La victime a été touchée par quatre projectiles dont deux au niveau du thorax et du cou. Quatre personnes, dont l'auteur présumé, ont été privées de liberté. "Il s'avère que l'auteur présumé des faits a menacé une seconde personne après cette scène de tir. À la suite de son comportement, des proches et amis à lui l'ont emmené au poste de police. Tout le monde a été entendu et seul l'auteur présumé a été placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Les trois autres personnes ont été relaxées", a confirmé le parquet de Charleroi.

L'homme placé sous mandat d'arrêt comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil de Charleroi, qui décidera ou non de prolonger la détention préventive.