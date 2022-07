C'est parti pour une semaine de fête à Jumet Heigne!

Ce 21 juillet, jour de fête Nationale sonne le début d’une semaine des festivités à Jumet. Après les restrictions dues à la crise Covid c’est le retour d’une des plus grande marche folklorique de l’Entre Sambre et Meuse. reconnue par l’UNESCO.

Concerts, marche, champs de foire et le traditionnel Gala de catch animeront les rues aux alentours de la place Franque. Le Tour de la Madeleine revient donc en force, et en liesse avec, joyeux hasard du calendrier, une journée de festivités en plus : tout démarre dès ce jeudi 21 juillet. Les 45 métiers forains seront ouverts dès 16 heures.

©NGOM

Le Tour à proprement parler se déroulera donc le dimanche 24 juillet, avec un départ programmé dès 5 heures et un retour estimé vers 12 heures 30. Le lundi sera l’autre grand moment traditionnel des opérations folkloriques : messe et offrandes à la chapelle de Notre-Dame de Heigne au matin laissent ensuite la place à la remise des médailles d’ancienneté sur le kiosque de la place Francq.

©NGOM

L’itinéraire est le suivant : départ à 5h de la place Francq, 5h30 église de Roux, 6h15 place Courcelles où un arrêt est programmé. Les marcheurs repartiront de la Ferme de la Posterie à 6h55 pour continuer en direction de Viesville et Thiméon. La Têre à l’Danse à 9h50. Un nouveau départ se fera du Faubourg de Bruxelles à 10h30 pour un passage au Collège Saint Michel à 10h55. La boucle sera bouclée avec un retour sur Jumet d’abord à la place Saint Ghislain et la fin prévue à 12h30 à la Chapelle de Heigne.

Il est conseillé de prévoir des itinéraires bis afin d’éviter tout désagrément.