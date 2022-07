Indemnisation des riverains de BSCA: la Région wallonne n'ira pas en cassation

Des riverains de l'aéroport de Charleroi se partageront 1 million d'euros pour avoir subi des nuisances sonores

Pour les 54 riverains qui se battent depuis près de 21 ans, Me Alain Lebrun se réjouit de l'arrêt de la Cour d'appel de Mons: "début des années 2000, le développement économique a été mis avant la tranquillité des voisins de l'aéroport", dit-il. "La somme est peu moindre que ce qu'ils demandaient, mais ça me paraît satisfaisant." La Région wallonne et l'aéroport peuvent encore aller en cassation.