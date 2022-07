Interpellé dans un squat sans le moindre papier: "Ça fait deux ans qu'on lui demande de quitter le territoire, mais il n'en a nullement l'intention"

En décembre 2020, Adil fut déjà condamné par la justice (à Namur) pour vol avec violence et séjour illégal. Moins d'un an plus tard, en novembre dernier, le trentenaire a encore une fois été condamné à une peine de prison pour séjour illégal : 10 mois de prison. Ce mardi, Adil a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur l'opposition formée.

Le 22 avril 2021, la propriétaire d'un immeuble à Charleroi a alerté la police. Cette dernière a sollicité une intervention policière au sein d'un bâtiment lui appartenant, mais squatté par plusieurs individus. Parmi eux, Adil. Et ce dernier va être le seul interpellé par la police. « Ils étaient cinq individus au troisième et dernier étage de l'immeuble. Mon client et les autres n'ont pas pu fournir de papiers. Mais seul mon client a été interpellé, parce qu'il a donné son nom. Je trouve cela vraiment bizarre », considère Me Poisson, à la défense.



D'après le pénaliste, si Adil n'avait pas fourni son nom, il serait lui aussi en liberté comme les quatre autres personnes. La défense sollicite donc la clémence du tribunal, au lieu des dix mois de prison. Mais le parquet, représenté à l'audience par la substitute Dutrifoy, requiert la confirmation du jugement. « Il est en état de récidive, à peine quatre mois après une condamnation pour séjour illégal. Ça fait deux ans qu'on lui demande de quitter le territoire, mais il n'en a nullement l'intention. »



Jugement fin du mois.