Deal de rue: un rabatteur écope de 15 mois ferme derrière les barreaux

Le 24 novembre dernier, les policiers ont été attirés par Riad, suspecté d'être un rabatteur pour une autre personne.

Durant un mois, le jeune homme né en Algérie a bien vendu du cannabis pour manger, s'habiller et payer son loyer de 300 euros. « J'avais une quinzaine de clients, uniquement des compatriotes », confirmait-il. Par contre, pas question pour lui d'avoir vendu de la cocaïne, malgré la découverte effectuée dans son appartement.

Lors d'une perquisition, les policiers ont en effet découvert 102 g de cocaïne, 106 g de cannabis et 80 g de résine de marijuana dans une seule et même boîte à tabac. Si la boîte a été découverte dans le logement de Riad, son ADN a également été relevé sur la fameuse boîte. Ce vendredi matin, pour les faits liés au cannabis et à la cocaïne, Riad a écopé d'une peine de prison plus lourde que celle requise par le parquet: 30 mois, avec un sursis simple partiel de 5 ans pour ce qui excède 15 mois de prison.

Ce qui veut dire que Riad devra purger une peine de 15 mois de prison.