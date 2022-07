En échange de boulettes, Tahar véhicule son dealer pour son trafic

Depuis plusieurs mois maintenant, la zone de police de Charleroi et les autorités judiciaires travaillent en étroite collaboration pour éradiquer au mieux le phénomène de la vente et de la consommation de produits stupéfiants dans les rues de Charleroi. Les dealers et consommateurs de ces produits doivent donc faire preuve d'ingéniosité pour ne pas éveiller les soupçons.

En juin dernier, Youssef a bien cru pouvoir vendre ses doses de cocaïne et d'héroïne sans être dérangé par la police. Mais ce ne fut pas le cas et les policiers ont bien compris le drôle de manège organisé par le dealer avec la voiture de Tahar. « Un groupe de toxicomane s'approchait du véhicule. Une des personnes est montée à bord, avant de sortir et d'être suivie par les policiers », confirme le parquet. Tahar a ainsi été découvert au volant de sa voiture, avec Youssef à ses côtés. De la drogue, de l'argent et un GSM ont été découverts dans l'habitacle.



Ce vendredi matin, les deux hommes sous bracelet électronique ont comparu face à la justice. Tahar, consommateur de cocaïne, admet avoir véhiculé Youssef en sachant qu'il allait vendre sa marchandise. En échange, ce dernier lui fournissait des boulettes. Youssef, lui, confirme bien être un dealer des deux produits. Les deux prévenus ne contestent pas non plus être en séjour illégal sur le territoire.



Une peine de 18 mois de prison (comme de coutume) a été requise par le parquet contre le duo. Pour Tahar, un sursis probatoire est plaidé par Me Druart, intervenant pour son confrère Me Puccini. L'avocat espère éviter une condamnation supérieure à 6 mois de prison, synonyme de révocation d'un sursis obtenu en 2020.



Me Dumont, avocat de Youssef, plaide lui un sursis simple. Jugement la semaine prochaine.