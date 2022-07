Il nie avoir volé dans des semi-remorques... mais son GSM a été détecté sur les lieux et il a été dénoncé par des complices

En son absence, Mouhmed (ou Ibrahim, selon un de ses alias) a écopé d'une lourde peine de prison le 10 octobre 2019 : 40 mois. Plus de deux ans après cette condamnation judiciaire, Mouhmed a enfin comparu face à la justice. Douze vols avec effraction, dans des remorques de camion, sont reprochés à l'homme détenu.

Selon le parquet, Mouhmed a volé divers objets entre mai et septembre 2018 : des langes pour bébé, des fers à lisser, des friteuses, des chargeurs iPhone, des volants Toyota, des palettes de bonbons, etc. Seul trois de ces douze vols sont reconnus par le trentenaire pour des langes pour bébé et des friteuses Tefal. Pour les autres méfaits, le substitut Daniel estime avoir suffisamment d'éléments contre le prévenu : il y a d'abord son GSM utilisé pour ce « travail » et qui a borné aux endroits où les vols ont été commis ou les dénonciations de ses complices dans le dossier qui confirment bien sa présence sur les autres vols. Pour Me Rooselaer, à la défense, Mouhmed a bien participé à l'association de malfaiteurs, mais pas en tant que dirigeant comme indiqué par des complices. Un sursis, le plus large possible, est plaidé par la défense.



Mais le parquet s'oppose à toute forme de mesure et requiert la confirmation du jugement. Décision le 29 juillet.