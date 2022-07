Nordine et Houari, deux cambrioleurs, laissent du sang partout et leur ADN sur le manche d'un tournevis

Maladresse ou amateurisme ? Difficile à dire, mais ce qui est certain c'est que c'est grâce à ce fameux tournevis découvert sur les lieux du vol que Nordine et Houari comparaissent devant la justice pour répondre du vol avec effraction commis rue du Foyer à Marcinelle, en septembre dernier. Comparaître est un grand mot pour Houari, puisque ce dernier fait défaut et se trouve actuellement dans la nature. « Il est en France », commente son acolyte, bien présent lui sur le banc des prévenus.

Nordine, en séjour illégal sur le territoire, confirme bien sa participation au vol au sein de l'habitation de Josiane. Cette dernière, née en 1952, a été victime d'une technique de ruse. « Les deux prévenus ont sonné à sa porte en milieu d'après-midi en prétextant demander le chemin pour la rue Albert Ier. La victime a ensuite quitté les lieux une dizaine de minutes pour faire le plein de sa voiture, avant de revenir chez elle et de voir les deux voleurs s'enfuir », précise le parquet.



Dans la maison, le duo a laissé de nombreuses traces de sang et d'ADN, notamment sur une boîte de GSM et sur le manche du tournevis utilisé pour fracturer l'une des fenêtres de la cuisine. « Je n'étais pas bien et pété. Houari m'a dit 'tu viens avec moi commettre les faits' », confirme Nordine. Ce dernier, connu pour neuf alias et déjà condamné pour des faits similaires en France, risque une condamnation à 18 mois de prison. Tout comme Houari, jugé par défaut.



Me Rooselaer, à la défense de Nordine, plaide un sursis simple pour son client qui avait bon espoir de trouver une meilleure vie en Europe. Jugement le 29 juillet.