Massimo, condamné à un an de prison pour trois vols, n'est pas d'accord avec la peine

Il y a plus d'un an maintenant, Massimo a écopé d'un an de prison par défaut devant le tribunal correctionnel de Charleroi. En son absence, la justice a estimé que ce dernier avait commis trois vols simples début 2019. L'un au Colruyt, l'autre au CHU Marie Curie de Lodelinsart et le troisième dans un centre de formation sociale de la région.

Ce vendredi matin, Massimo a comparu devant le tribunal correctionnel sur opposition. Ce qui veut dire que le condamné a formé opposition au jugement, pour s'expliquer sur les trois faits et pour espérer obtenir une peine moins sévère que celle prononcée en avril 2021. Pour les vols de deux bouteilles de Jack Daniel's au magasin et d'un ordinateur portable au sein du site hospitalier, aucune difficulté. Par contre, Massimo ne se souvient pas d'avoir dérobé deux enceintes Bose et un lecteur radio Sony dans le centre de formation qu'il a fréquenté pour y suivre des cours d'anglais.



À l'époque des faits, Massimo était un consommateur de produits stupéfiants. Pour financer au mieux sa dépendance, il a donc volé. Pour le parquet, la peine d'un an de prison doit être confirmée. Selon le substitut Daniel, le troisième vol a bel et bien été commis par le prévenu. Et pour cause puisqu'il a été formellement reconnu par une éducatrice et par un professeur.



Sans avocat, Massimo émet le souhait d'effectuer une peine de travail. Jugement vendredi.