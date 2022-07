Quartier d'été sur les quais, ça n'a pas attiré: les activités déplacées à la place de la Digue

Quartier d'été, cette année, devait s'étendre et prendre davantage de place dans le cœur urbain de Charleroi. Le place de la Digue, où une plage temporaire avait déjà fait ses preuves par le passé, était rejointe par des activités sur la place Verte à côté de Rive Gauche et sur les Quais de Sambre.

Mais depuis le lancement du "Big Five", l'organisation a été revue. Il n'y a plus rien sur les quais, les activités qui devaient s'y tenir ont été rapatriés sur la place de la Digue. "C'est une décision difficile prise en commun par le cabinet de l'échevinat des Fêtes et nous", explique Anne Jacques, de Pop&Broll qui a remporté le marché public d'organisation de l'événement. "J'adore les quais, que je trouve très chouettes pour organiser des activités, j'y organise aussi la Brocante des Quais. Mais le 2 juillet, on a fait l'ouverture et il n'y a pas eu le monde escompté. Le dimanche, le lendemain, on a persévéré mais il n'y a pas eu énormément de monde non plus. On a rouvert le mercredi comme prévu... idem. On a donc préféré tout concentrer sur la place de la Digue, où c'est un succès total."

Les quais n'ont pas attiré : seuls les Apéros des Quais, devenus des rendez-vous traditionnels, la grande Brocante des Quais annuelle, et le Quai10 semblent drainer du monde. "La place de la Digue est très fréquentée, pour plusieurs raisons : il y a le parking sous la place, des places de stationnement dans les rues proches, et c'est une porte d'entrée sur le piétonnier. Beaucoup de gens passent par là de toute façon, et s'arrêtent. Même sans le Quartier d'été, l'Horeca s'y porte bien. Sur les quais par contre, ça n'a pas fonctionné. À Utrecht et Amsterdam pourtant, les fêtes au bord de l'eau sont magnifiques... j'ai bon espoir de réorganiser quelque chose sur les quais, mais il faut réfléchir et envisager peut-être une autre formule. Comme j'adore l'endroit, mon cœurme dirait de retenter, mais mon côté organisation et finances me dit de rester prudente. C'est à réfléchir pour la suite", conclut Anne Jacques.

Les flyers imprimés avant l'événement sont donc obsolètes. Les événements Facebook et les sites web ont par contre été mis à jour: toutes les activités et les concerts prévus sur les quais se font désormais sur la place de la Digue.