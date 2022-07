Le beau-père et parrain viole deux sœurs âgées de 4 et 6 ans

Toute la famille, y compris les deux jeunes filles, faisait confiance à Rodrigue. Ce dernier, ami de la famille et parrain de la cadette des deux sœurs, est devenu le beau-père de ces dernières lorsqu'il s'est mis en couple avec la maman. Mais en janvier dernier, le tableau familial a volé en éclat lorsque l'aînée a révélé un secret à son papa. « Nous, on peut jouer avec le zizi de parrain », a confié la mineure.

Dans la famille, cette révélation a eu l'effet d'une bombe. Personne n'ose croire que le beau-père a violé et tripoté ses deux belles-filles. Et pourtant, dès le lendemain, Rodrigue se rend à la police en évoquant des « pulsions parfois impossibles à gérer » et en se décrivant comme un monstre. Durant quatre mois et demi, le beau-père a bien abusé des deux fillettes. Ce mardi matin, face à la justice, le prévenu a réitéré ses aveux.



En agissant de la sorte, Rodrigue a brisé la vie de nombreuses personnes : celles des parents, mais surtout celles de ses deux victimes. « Elles sont particulièrement traumatisées et elles ont perdu toutes leurs innocences. L'une des victimes n'ose même plus aller à la piscine, car elle refuse de montrer son corps », détaille la partie civile. Rodrigue caressait les victimes, regardait des films pornographiques avec elles ou leur apprenait la masturbation.



Pour le substitut Bouilliez, les faits sont trop graves que pour octroyer un sursis probatoire au prévenu. Une peine de 7 ans de prison ferme est donc requise. Me Bastianelli, à la défense, insiste lui sur la stricte nécessité d'instaurer des soins à son client, tout en le punissant. Un sursis probatoire est plaidé.



Jugement fin de semaine.