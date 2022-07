Les livres sortent des bibliothèques pour des lectures publiques

C’est une initiative créée en 2000 qui se déroule actuellement dans la région. L’opération "Lire dans les parcs" a été réalisée d’abord sur la Région de Bruxelles-Capitale pour ensuite être étendue à toute la Wallonie. Il s’agit de proposer, durant l'été, le déplacement des livres d’une bibliothèque vers divers lieux publics et d’offrir, le temps des vacances, des moments de plaisir aux enfants, par la découverte de livres variés.

A des dates et des lieux précis, des animateurs se rendront vers un endroit déterminé d’un parc et/ou lieu public où habituellement des enfants jouent (par exemple le bac à sable) et, munis d’une caisse ou d’un sac de livres divers, les animateurs proposeront aux enfants de lire ou d'écouter le ou les livres de leur choix.

Chaque lieu est parrainé par une bibliothèque publique afin d’inviter les enfants à la fréquenter en dehors des séances d’animations dans les parcs et, par temps de pluie, les animateurs les attendront dans la bibliothèque partenaire.

Dans la région, plusieurs bibliothèques participent à ce projet culturel et familial : à Fontaine-l’Evêque, à Gilly et à Pont-à-Celles.

Le projet s’adresse principalement à un jeune public et est destiné à promouvoir les bibliothèques et leurs activités multiples et variées durant les congés scolaires. "Lire dans les parcs" est aussi destiné à mettre en avant lieux particuliers et de les appréhender autrement.

Bien la session de Fontaine-l’Evêque soit terminée, à Gilly (02/08, 09/08, 16/08 à 16h au jardin partagé Royal Garden, place Try Royelle 6060 Gilly) et Pont-à-celle (27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 et 31/08 dans le parc du Prieuré devant la bibliothèque) il est encore possible de se poser et d’écouter les histoires spécialement choisies pour ce type d’activités.