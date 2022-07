Mourad, Salah et Wassim associés dans un trafic de cocaïne, d'héroïne et de cannabis?

C'est un banal contrôle de véhicule qui a conduit les trois prévenus à comparaître devant la justice ce mardi matin.

Le 16 décembre dernier, Mourad et Salah ont été interpellés dans la voiture du premier cité. La fouille du véhicule s'est avérée positive : du matériel, de l'argent et des produits stupéfiants (deux boulettes de cocaïne sur Mourad et du cannabis sur Salah) ont été retrouvés.

Wassim découvert lors de la perquisition

À la suite de la fouille fructueuse, les policiers ont mené une perquisition sur flagrant délit au domicile de Mourad. Là-bas, les découvertes continuent de pleuvoir : une importante quantité de produits stupéfiants, une balance de précision, de l'argent liquide, du matériel de conditionnement et. Wassim, le troisième et dernier prévenu également considéré comme membre de l'association.

Face à la justice, les trois prévenus tiennent des versions différentes. Mourad reconnaît la détention des trois produits stupéfiants, mais conteste être un vendeur. Salah conteste lui aussi toute vente en admettant être un consommateur de cannabis, tout comme Wassim. Le trio jure ne pas former une association.

En état de récidive

Le problème pour Salah, c'est qu'il se trouve en état de récidive puisqu'il a écopé de 15 mois de prison le 6 mai 2021 pour des faits similaires. Trois ans de prison sont requis contre lui. Pour Mourad et Wassim, une peine de 18 mois de prison est requise. Inconnu pour des faits liés aux stupéfiants jusqu'ici, les deux prévenus peuvent entrevoir l'espoir d'un sursis. Le substitut Bouilliez ne s'y oppose pas.

À la défense, Me Vincart, Me Brackman et Me Samanci plaident des mesures de faveur.

Jugement pour ce vendredi.