Un braquage chez un dealer dégénère en fusillade: une guerre de gangs?

Ces dernières semaines, à Bruxelles, mais aussi à Charleroi, plusieurs événements violents se sont succédé dans l'actualité. De l'aveu même du parquet, on peut même parler de guerre de bandes où les individus n'hésitent pas à se tirer dessus ou à s'affronter à coups de sabre. C'est dans ce contexte assez nébuleux qu'un vol avec violence a été commis le 11 juin dernier, au domicile du dealer habituel d'Abdelkader.

Selon le substitut Bouilliez, ce dernier a participé aux faits, avec trois autres comparses et en usant d'une arme à feu. Mais le prévenu, détenu provisoirement à Jamioulx, reconnaît uniquement le vol simple de deux boulettes de cocaïne et d'héroïne posées sur la table du dealer.



Seulement voilà, ce rapide vol de boulettes ne correspond nullement à la lecture du dossier du côté du ministère public. La compagne du dealer et également victime du vol avec violence parle elle d'une intrusion de quatre « blédards » venus chercher de l'argent et qui ont fouillé le logement. Des images de caméra de surveillance et les descriptions fournies dans le dossier désignent Nassar et Abdelkader comme deux des protagonistes. Le premier prévenu, né en 2003, dit ne pas être impliqué dans le vol avec violence. « Je n'y étais pas et même la victime le dit », insiste Nassar.



Outre les boulettes de produits stupéfiants, divers objets ont également été embarqués par les voleurs : du mobilier, des ustensiles de cuisine, des vêtements, etc. À la suite du vol avec violence, une fusillade a failli tourner au drame à l'extérieur de l'immeuble. « Les quatre suspects ont été visés par des tirs d'une bande rivale venue sur place. » Abdelkader a notamment été touché par trois coups de feu.



Malgré l'absence d'antécédent judiciaire pour les deux prévenus, le parquet suggère une grande fermeté et une peine de prison ferme de 40 mois. Du côté des deux avocats à la défense, la peine requise est jugée excessive. Jugement ce vendredi.