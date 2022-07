Charleroi: Gaston réparé, Spirou rénové et... un nouveau Marsupilami?

Charleroi est indéniablement liée à la bande dessinée. Et ce sont les personnages des éditions Dupuis qui remportent haut la main la palme de la visibilité, avec des statues à leur effigie un peu partout sur le centre-ville. Une présence qui sera renforcée, en septembre si tout va bien, avec une exposition "Dupuis, la fabrique des héros" pour les 100 ans de la maison d’édition historique de Gaston, Spirou, Boule et Bill, le Marsupilami, Petit Poilu, Black Squaw et bien d’autres. Ce sera au Musée des Beaux-Arts qui aura fraîchement déménagé au pied de la tour de police dans les écuries de la caserne Defeld. Une opportunité de plus pour la métropole carolorégienne de briller, en Belgique et à l’étranger.

©Le futur Musée des Beaux-Arts - Goffart Polomé Architectes

Visibles, mais usées par le temps : c'est le cas de nombreuses "statues BD" en ville. Lucky Luke a été enlevé du parc Reine Astrid, il faisait pâle figure. Spirou et Fantasio, au pied de la tour de police, subiront le même sort : "ils sont irréparables, on ne peut pas laisser ça là, surtout avec l'exposition qui arrive", indique Pascal Verhulst au cabinet du bourgmestre.

©Lucky Luke a été enlevé du parc Reine Astrid - Guillaume JC

©Spirou et Fantasio vont disparaître - Google Street

Le sort du Marsupilami est aussi en suspens : il devait être remplacé par une version plus neuve mais le rond-point Hiernaux à la ville haute, où il trône, pourrait bien disparaître et être remplacé par un square dans les prochaines années. "Que faire, donc ?", s'interrogent les éditions Dupuis et la Ville de Charleroi. "Est-ce qu'on prévoit une statue à la taille du rond-point mais qui sera beaucoup trop grande à taille humaine dans le square ? Est-ce qu'on laisse comme ça en attendant ? Est-ce qu'on prévoit quelque chose qui pourra avoir sa place dans le futur square et qui sera sur le rond-point d'ici là ? On a notamment pensé à ce compromis, et plus tard on pourra mettre des petits marsus dans les arbres du parc voisin pour agrémenter, peut-être", détaille la directrice artistique de Dupuis, Virginie Bottemanne. Ce n'est pas tranché, mais ça avance en coulisses. La réalisation devrait en tout cas être faite par le sculpteur Luc Cauwenberghs, déjà aux manettes pour Gaston (place Verte) et Spirou (gare du Sud).

©Le Marsupilami du rond-point Hiernaux - van Kasteel

Justement, ça avance aussi du côté des statues déjà existantes : l'artiste est passé récemment à Charleroi pour établir un devis pour réparer Gaston et sa Fiat, vandalisés une semaine après leur installation. Les phares de l'auto ont disparu, les poignées de porte ont été arrachées, une vitre est dans un état lamentable, et un "pschitt" de peinture blanche orne l'entrejambe de l'antihéros iconique. Ce devrait être réparé bientôt.

©Gaston a été vandalisé - NGOM

©La voiture de Gaston a aussi souffert du vandalisme - NGOM

Spip, sur l'épaule de Spirou devant la gare, avait été décapité aussi deux jours après son arrivée et avait nécessité des réparations. Là aussi, l'artiste est venu voir l'état de la statue et prévoit "de la rendre toute belle et toute propre", tout en réparant une fissure derrière l'oreille du personnage. Ce sera parfait pour la ré-inauguration de la nouvelle esplanade de la gare.

©Spirou sera rénové et replacé devant la gare du Sud - EdA

Aucune mise à jour par contre du côté d'un nouveau Lucky Luke, qui pourrait prendre place près des Expos - chuchotait-on à l'époque. Ni d'un éventuel Agent 212 près de la tour de police. "Ce n'est pas à l'ordre du jour. D'abord le Marsupilami, et puis on avancera sur d'autres statues avec la Ville de Charleroi", nous informe Dupuis. À suivre, donc.