Accueil Régions Charleroi Feu vert pour la démolition: l’église Sainte-Marie de Lodelinsart fera place à un parc paysager Éventrée sur sa largeur, l’église Sainte-Marie de Lodelinsart sera rasée. Le fonctionnaire délégué vient de signer le permis. Feu vert conditionné. Didier Albin ©ALBIN

C'est fait. Le fonctionnaire délégué de la Wallonie à Charleroi, Raphaël Stokis, vient de signer le permis de démolition de l'église Sainte-Marie, à Lodelinsart, aux termes d'une saga politico-juridique qui aura duré plus de deux ans. On s'en souvient, invoquant des raisons de sécurité publique, le bourgmestre Paul Magnette avait pris une ordonnance de démolition en juin 2020, nonobstant le refus de la demande de permis introduite un semestre plus tôt. Le chantier s'était...