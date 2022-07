La Sambre et l’Eau d’Heure restent accessibles aux pêcheurs

Les conditions climatiques ne permettent plus la pêche dans les eaux mixtes et vives de la région.

Depuis le 23 juillet, les conditions climatiques – chaleur et faibles précipitations- ont été telles qu'un arrêté ministériel a dû être pris afin de suspendre la pêche dans différents cours d'eau de Wallonie. "La pêche n'est pas interdite partout. En Wallonie, il existe trois zones d'eau. Les zones calmes, mixtes et vives. La Sambre et la Meuse sont des zones calmes où il est possible de pêcher. La Sambre et la Meuse en font partie ainsi que les canaux de la région," explique en préambule Frédéric Dumonceau, Chef du service de la pêche.

L’interdiction de pêche est expliquée par un niveau d’eau insuffisant ce qui a pour conséquence une concentration de la population piscicole aux mêmes endroits. Pêcher dans ces conditions est non seulement une source de stress pour les poissons mais aussi le danger de provoquer une baisse de ces populations piscicoles dans l’avenir.

Dans la région, la Sambre est donc accessible aux pêcheurs ainsi que l’Eau d’Heure. La Biesme est quant à elle interdite à la pêche pour le moment. La situation sera réévaluée avant le 12 août 2022, date échéance de la suspension.

©D.R.

Si un arrêté ministériel a été signé afin de conditionner les conditions de pêche, les étangs en sont exemptés. A Ransart, aux étangs du Bois Noël, Chrstine Steels est la troisième génération de propriétaire des étangs. Même si elle n'est pas soumise à cette réglementation wallonne, elle reste attentive au bien-être des ses poissons. "Les étangs sont approvisionnés par une source naturelle et le niveau reste bon. Pour lutter contre une eau trop chaude, nous utilisons un émulseur. En cas de trop forte chaleur, je ferme l'accès aux étangs pour épargner les poissons."

Avec la pêche interdite dans certaines rivières la question d'une migration des pêcheurs des rivières aux étangs reste légitime. Il n'en n'est rien car la pêche en eau vive n'est pas comparable avec la pêche en étang. Reste la question financière pour les pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher en eaux vives. "Comme tout n'est pas fermé, il est possible de trouver d'autres cours d'eau où la pêche est permise. Il s'agit d'une situation temporaire qui est complètement due aux situations climatiques," conclut Frédéric Dumonceau.