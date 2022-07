Jour du dépassement : le bio et local peut aider

Ce 28 juillet est la journée mondiale du dépassement c’est-à-dire que l’humanité a consommé à partir de ce jeudi l’ensemble des ressources naturelles que la Terre est capable de renouveler en un an.

Les causes de ce dépassement qui arrive de plus en plus tôt dans l’année sont à trouver du côté d’une empreinte carbone beaucoup trop élevée. Océans, prairies et autres puits de carbone naturel que sont les forêts par exemple peinent à absorber les gaz à effet de serre. La surconsommation est également une autre raisons de cet avancement.

En 1970, la date du dépassement était fixée au 29 décembre. Quelque 50 ans plus tard, on s’est pris 5 mois dans la vue.

Face à cet avancement, quelques personnes invitent le public à une conscientisation de cette problématique ; c'est le cas de Christopher Pierre patron du magasin Nutrivance à Jumet. Plus qu'être gérant d'un magasin bio, il invite les personnes à une consommation raisonnée et à une utilisation juste de ce qui est disponible. "Tout d'abord nous essayons de mettre en avant une consommation locale. Nous nous fournissons notamment dans une asinerie à Montigny-le-Tilleul ou une savonnerie de Charleroi."

Pour le responsable, notre manière de consommer est à repenser. "Nous sommes dans le tout, tout de suite. Les grandes enseignes proposent tout en un seul endroit. Certes nous n'avons pas toujours le temps de faire plusieurs magasins mais réfléchir à nos réels besoins aide à une consommation plus réfléchie. Les emballages sont également sources de pollution. Il faut tout un système pour le traitement des déchets et le recyclage doit être privilégié. Une autre chose qui permet de reculer cet avancement est la consommation de saison. Manger des fraises en hiver n'est pas naturel par exemple. Il faut les acheminer de pays en pays et les traiter pour les conserver plus longtemps. Privilégions celles de nos régions comme celles de Gerpinnes et Wépion par exemple."

Christopher insiste également sur l'éducation des consommateurs formatés à d'abord privilégier la vue. "Les légumes disponibles dans un magasin bio ne ressemblent pas forcément à ce que l'on trouve dans une grande enseigne en grande quantité. Leur date de péremption est plus courte car sans conservateurs."

La course contre la montre est clairement pointée du doigt. "Il faut prendre le temps de prendre le temps. Vivre au rythme des saisons est plus qu'une nécessité pour la préservation des réserves qu'offre la Terre. Elles ne sont pas inépuisables!" Conclut Christopher Pierre.