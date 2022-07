Le Carolo Bike Tour: à la découverte de Charleroi à vélo

Initiateurs et concepteurs de balades à thèmes dans le grand Charleroi, André et Brigitte Lierneux ont mis sur pied, une balade toute particulière. A vélo, ils nous emmènent parcourir 45 km d’un Charleroi riche d’histoires.

"Charleroi, carrefour de voies navigables et de chemins de fer. Aujourd’hui, carrefour de RAVEL, de voies vertes. Une ville unique au monde, dont l’usine a pénétré les entrailles. Une ville faite de parcs et de bois, de terrils et de fermes, de corons et de quartiers résidentiels, de châteaux fortifiés ou de plaisance, de maisons bourgeoises et ouvrières, riche d’un patrimoine religieux millénaire, de vestiges industriels en péril ou réhabilités, de quartiers en profonde mutation. Sur votre propre vélo ou sur un vélo de location, nous parcourrons la ville sur les pistes cyclables, les espaces partagés et les voies lentes du RAVEL, à travers mille ans d’histoire des hommes et des techniques. Charleroi comme vous ne l’avez jamais vue ni même imaginée. Telle qu’elle est. Une ville incroyablement verte !"

Même si la balade est longue de 45 km, nul besoin d’être un sportif chevronné pour accomplir la distance. Le but est de découvrir l’envers du décor carolo, sur deux roues, en toute sécurité.

Pour participer à la balade, une inscription est obligatoire auprès de la Maison du Tourisme de Charleroi: n’oubliez pas de préciser, en réservant, si vous souhaitez louer un vélo chez Pointvelo Charleroi Sud (à la gare du sud, le point de départ) et si vous prenez un repas chaud à midi, au buffet de la gare du Sart Allet, modèle d’économie sociale et de réinsertion réussie. Vous pourrez éventuellement y manger votre pique-nique sous réserve d’y commander une boisson.

Le départ a lieu à 10 heures précises, square des Martyrs du 18 Août ou pont Roi Baudouin, devant la Gare du Sud. Le retour au même endroit entre 18 et 19 heures, selon aléas et retards toujours possibles.