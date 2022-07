Les caméras de surveillance de la Ville de Charleroi remarquent un deal de rue

Sur les images, on voit clairement Abdelrahim, Billal et Ammar faire des allers-retours vers une cachette.

C'est le 30 mai dernier que les caméras de surveillance ont donné un sacré coup de main aux policiers du PSO. En journée, les images ont capturé un manège suspect de trois individus à l'avenue de Waterloo à la ville haute. « Un deal de rue a été constaté, ainsi qu'une cachette derrière une barrière Nadar. Les trois individus faisaient beaucoup d'allers-retours vers cette planque », raconte le parquet. Un client, interpellé par les policiers, confirme les soupçons : il vient d'acheter une boulette de cocaïne et une boulette d'héroïne.

Abdelrahim, Billal et Ammar sont les trois suspects repérés par les images. Interpellés, ces derniers sont emprisonnés à la prison de Jamioulx depuis les faits. Le trio reconnaît la vente et la détention des deux matières stupéfiantes, mais nie former une association même si les images montrent une certaine complicité entre les trois hommes. Ils expliquent, à la justice, avoir vendu pour tenter de survivre dans la rue.



Comme de coutume dans ce type de dossier, une peine de 18 mois de prison a été requise par le parquet. Pour les trois prévenus, la même mesure de faveur a été sollicitée par les avocates à la défense : un sursis simple.



Jugement ce vendredi.