The Big, un immense parcours gonflable, s'installe au Cora Châtelineau

Du 12 au 21 août, le parking du shopping Cora de Châtelineau sera transformé en parcours gonflable... l'un des plus grands du monde! Il s'agit de "The Big", un parcours de 340 mètres jalonné de 28 épreuves - sauts, toboggans, échelles, murs d'escalade, exercices d'équilibres, etc. pour un total de 2.100m².

©D.R.

"Une expérience sportive et délirante, à vivre dans la joie et la bonne humeur, pour le plaisir de toute la famille. Nous avons également pensé aux plus petits avec un espace dédié aux enfants de moins de 5 ans qui est gratuit et sans inscription", indiquent les entreprises Cora et Galimmo.

©D.R.

Le parcours sera accessible aux petits (à partir de 6 ans) et aux grands, pour 5€ par personne. Les enseignes signalent qu'il faut réserver en ligne et se présenter à la plage horaire indiquée. L'activité dure 30 à 45 minutes, pour des groupes allant jusqu'à 10 personnes.