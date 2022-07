Trafic de voitures: 200 personnes arnaquées par une centaine d’escrocs, une enquête hors-du-commun

Une enquête hors du commun diligentée par un magistrat fédéral de Bruxelles (qui a été menacé de mort et qui a fait l’objet d’une protection rapprochée pendant plusieurs années). Une centaine de prévenus et près de 200 victimes. Quelque 500 délits perpétrés à travers tout le pays et notamment en région carolorégienne et dans le Namurois. Une période infractionnelle de 5 ans, s’étalant de 2014 à 2019. Des faux à l’envi, des escroqueries à perte de vue, la corruption de deux policiers , du blanchiment et des armes, le tout dans le cadre d’une organisation criminelle particulièrement bien structurée. Des peines de détention ferme oscillant entre 2 ans et 8 ans et parmi elles, 15 condamnations à 5 ans secs. Et on ne vous dit pas tout.

C’est en septembre 2018 qu’après un conseil des procureurs généraux de tout le pays, il est apparu que près de 200 plaintes avaient été déposées devant les différents parquets pour des escroqueries à l’achat de voitures d’occasion. Le parquet fédéral a donc été saisi pour regrouper tous les dossiers à Bruxelles. Une parfaite similitude du modus operandi a été observée pour perpétrer les arnaques. À savoir que les victimes rapportaient à chaque fois le même récit: après avoir diffusé une annonce pour la vente de leur(s) véhicule(s), elles étaient contactées par un individu qui discutait peu le prix et qui concluait rapidement l’affaire. Ce dernier payait en cash et déposait l’argent sur la table, à domicile. Le compte était bon mais, par une manipulation, l’aigrefin reprenait discrètement une partie de la somme, parfois jusqu’à 50%. Des plaignants ont ainsi été délestés de montants élevés, jusqu’à 30000 €.

Des indicateurs vont parler et désigner trois très grandes familles organisées selon des structures patriarcales, avec l’existence de plusieurs chefs de clan.

Tout faux!

Après le départ des escrocs, les "pigeons" recomptaient leur argent et découvraient la disparition de grosses sommes. Ils reprenaient alors contact avec les acheteurs qui faisaient tout pour les rassurer, affirmant qu’ils allaient payer la différence par virement bancaire. Les suspects ne perdaient pas de temps et transmettaient une copie de versement. Laquelle était évidemment fausse, comme était fausse la société qui avait acquis la voiture et comme était faux le nom de l’acquéreur. Entre-temps, les délinquants remettaient aux victimes une des deux clés de la limousine et le certificat d’immatriculation. À charge pour les acquéreurs de réimmatriculer, de leur côté.

Rappelons que l’enquête commence fin 2018 et qu’il faudra quelques mois pour que les investigateurs puissent mettre des noms exacts sur les faussaires, les localiser, identifier les structures et retrouver trace de certains véhicules, dont plusieurs dizaines ont été exportées vers l’Allemagne.

Au printemps 2019, les blés sont mûrs et ce sont d’immenses vagues de perquisitions qui vont déferler sur tout le pays. Au total, une centaine d’hommes vont être inculpés et plusieurs dizaines placées sous mandat d’arrêt. Un suspect sera arrêté avec un sac, dans lequel 375000 € en espèces seront saisis.

Au bout du compte, la cour d’appel de Bruxelles a mis le mot fin sur cette saga judiciaire. En plus des peines particulièrement lourdes, les juges ont infligé des millions d’euros d’amende et de confiscations.

Deux policiers corrompus

Parmi les prévenus de ce dossier: deux inspecteurs de police corrompus, dont un détenait aussi chez lui une arme à feu non déclarée. Rappelons que, pour essayer de garder la confiance des victimes, les escrocs remettaient à celles-ci le certificat d’immatriculation ou le certificat de conformité. Ensuite, ils faisaient acter à la police la perte desdits certificats. Et ce sont toujours les mêmes policiers – le duo – qui dressaient les procès-verbaux, permettant aux arnaqueurs de se procurer de nouveaux papiers tout neufs et authentiques.

Comme le tribunal correctionnel, la cour d’appel de Bruxelles a considéré que les agents étaient grassement payés pour acter autant de fausses déclarations – quelque 200. Ils ont donc été reconnus coupables de corruption, sachant que les sociétés qui acquéraient les véhicules n’existaient pas et que leurs interlocuteurs recouraient à de nombreux faux noms. L’inspecteur le plus actif dans ces grandes combines a écopé de 5 ans secs et l’autre de 3 ans, sans davantage de sursis.