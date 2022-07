Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Envie de posséder une "rue Puissant" ou une "chaussée de Fleurus"? La Ville de Charleroi vendra son stock de plaques détachées suite aux changements de noms de certaines rues et places ces dernières années.

Charleroi: plus de 800 anciennes plaques de rues seront mises en vente

Le 4 octobre prochain, la MPA de Marchienne-au-Pont organisera une grande vente aux enchères de "plaques de rues". Il y a en aura plus de 800, indique La Nouvelle Gazette. L'occasion pour celles et ceux intéressés de payer une petite somme (environ 40€ nous dit-on) pour un voyage dans le passé et la mémoire de Charleroi.

Peut-être pourrez-vous dénicher le nom de la rue où vous avez grandi, la place où vous avez échangé votre premier baiser...

D'où viennent ces plaques? À la fusion des communes, fin des années septante, de nombreuses rues et places partagent le même nom au sein d'une seule commune. L'exemple de Charleroi est parlant, avec tout un panel odonymique dédié au politicien carolo Paul Pastur. Il a fallu à la première métropole wallonne près de 40 ans avant de s'attaquer sérieusement aux "doublons". Depuis 2014, près de 250 endroits ont changé de nom pour éviter toute confusion et devenir plus uniques - si pas au monde, à tout le moins pour la même entité communale.

Maintenant que les noms ont changé, les anciennes plaques ne sont plus valables. La plupart ont déjà été déboulonnées et remplacées. Ce sont elles qui seront mises au enchères.

Quelques exemples: rue Puissant, place Albert Ier, sentier des Ecoles, rue de la Liberté, avenue de l'Europe, chaussée de Fleurus, Première Avenue, etc. La liste complète des rues dont le nom a été changé (mise à jour: juillet 2022) est disponible sur le site de la ville de Charleroi (en PDF).