Les deux hommes ont été pris en flagrant délit et chassés par un hélicoptère de la police fédérale...

Direction la prison pour Hamza et Oussama, rattrapés avec l'hélicoptère de la police fédérale après un vol avec effraction

Le 18 mars dernier, à Gilly, Hamza et Oussama sont passés à l'action en fracturant (avec un tournevis) la serrure de la porte arrière d'une camionnette. Le second cité embarquait les outils dans la voiture du duo. Manque de bol pour les deux hommes, des voisins ont surpris le manège suspect et alerté la police.

Pris en chasse par la police, avec l'appui de l'hélicoptère de la police fédérale, Hamza et Oussama ont finalement été rattrapés. « Les deux occupants ont tenté de prendre la fuite à pied, en vain. L'un a été intercepté dans un terril, l'autre dans la cave d'une habitation », précisait le parquet. Sans surprise, les outils volés ont été découverts dans la voiture du duo...

Face à la justice, les deux hommes avaient admis le vol tout en précisant ne pas se souvenir de quoi que ce soit en raison d'une consommation de produits stupéfiants. Une peine de 2 ans de prison ferme avait été requise contre eux. Peine prononcée contre Hamza, Oussama lui écope de 18 mois de prison.