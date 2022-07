La Sambrienne forme personnel et locataires à la gestion saine des logements

Dans son plan de rénovation 2020- 2025, La Sambrienne se concentre sur les économies d’énergie, avec des équipements plus performants et des logements mieux isolés. Mais ces nouveautés demandent une utilisation spécifique et quelques bons réflexes pour être vraiment efficaces et maximiser la recherche d’économies financières et énergétiques des locataires. Pour ce faire, un accompagnement social est prévu avant et après les travaux, pour former les locataires à ces bons gestes.

A ce titre, La Sambrienne a récemment formé son personnel à la saine gestion du logement, en partenariat avec l’ASBL Espace Environnement. Pendant deux matinées, les formateurs ont initié divers profils de La Sambrienne. Agents de visite, travailleurs sociaux et techniciens ont participé à 4 ateliers : mon logement et ma santé : qualité de l’air intérieur, salubrité, humidité (moisissures), renouvellement d’air, entretenir son logement en limitant son exposition aux substances nocives et irritantes, poser les actions utiles pour alléger sa facture (dont l’importance de l’entretien des appareils), gestion de l’eau domestique : comprendre sa consommation, découvrir et mettre en pratique les trucs et astuces utiles pour économiser l’eau.

Ces formations très pratiques donnent des exemples et gestes simples pour améliorer son bien-être au sein de son logement. Le personnel formé pourra, à son tour, former les locataires à ces thématiques à plusieurs moments clés : lors de l’entrée en logement, après les travaux de rénovation, ou lorsqu’un problème est constaté chez le locataire.

En plus de cette formation du personnel, La Sambrienne et Espace Environnement collaboreront aussi pour former directement des locataires. Deux journées de formation sont ainsi prévues pour les membres du CCLP (Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires) de La Sambrienne. Ces représentants des locataires sont eux-mêmes habitants de La Sambrienne, bénévoles. Ils ont pour mission d’accompagner les locataires et de faire la passerelle entre la société de logement et ses habitants. Chaque membre du comité formé pourra également relayer les informations dans son quartier, auprès de ses voisins. Personnels et représentants des locataires seront donc des relais supplémentaires, complétant la sensibilisation dispensée par La Sambrienne via son magazine, son site Internet et dans son travail quotidien.