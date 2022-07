"Le 50km/h n'est jamais respecté à cet endroit": le Carolo Bike Tour demande un marquage adapté entre deux portions du Ravel

C’est un des rendez-vous touristique les plus attendus par les passionnés de découvertes de Charleroi qui se déroulera le 7 août prochain. Le Carolo Bike Tour fera à nouveau la part belle à la convivialité et au tourisme local.

Le créateur et guide de la balade, André Lierneux ne fait pas les choses à moitié, il règle tous ces événements comme du papier à musique pour répondre à toutes les questions que posent les participants.

Au-delà de ces connaissances historiques sur Charleroi, l'historien de formation met un point d'honneur à offrir le maximum de sécurité aux cyclistes mais, hélas, tout ne dépend pas de son organisation. Si les chemins sont choisis pour leur confort de roulage, André Lierneux pointe du doigt un petit tronçon de la ligne 112 dépourvu de tout signalement mettant à l'abri les cyclistes des dangers des voitures. "Dans le genre petit RAVeL urbain pratique, la Ligne 112 en impose. Il s'agit ici de passer de la commune de Fontaine-l'Evêque au territoire de la Ville de Charleroi. Franchir l'autoroute en parfaite sécurité, longer un terril, permettre de rejoindre, grâce à un chemin de liaison, d'autres lignes RAVeL, voilà le défi que relève cette petite ligne, qui, jadis, était déjà un maillon ferroviaire permettant de joindre Mons, La Louvière et Charleroi. Ca c'est ce qu'on lit sur le site des RAVeL. En réalité, depuis le resurfaçage de la rue de la Fosse du Bois, entre la L112 et le sentier de Judonsart, le marquage au sol du Ravel a disparu et attend d'être remplacé, au terme d'une réflexion qui dure depuis plus de deux ans entre les échevinats de la voirie et de la mobilité ... Dans ces conditions, difficile de vendre aux parents le Carolo Bike Tour ! D'autant qu'avec la bonne qualité du tarmac, l'absence de carrefour et la très faible densité du bâti, c'est sans doute la chaussée où le 50 km/h est le moins respecté de tout le territoire de la ville de Charleroi."

L’affaire a donc été portée à la connaissance des échevinats concernés afin qu’une solution soit trouvée.