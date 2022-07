L’Horeca a toujours du mal à recruter

Ce n’est plus un secret. L’Horeca peine à se reconstruire de par le mal éprouvé à recruter du personnel.

Isabelle Cohart, figure bien connue de l'Horeca carolo, éprouve elle aussi les plus grandes difficultés à recruter du nouveau personnel. Patronne de la bien connue Cuve à bière à la Ville -Haute et du Chapeau sur la place de la Digue, elle multiplie les annonces de recrutements, et jusqu'ici elle fait chou blanc. "Je ne parviens pas à trouver du personnel pour la Cuve à bière. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Trouver des personnes intéressées à travailler dans l'Horeca est très compliqué."

La crise de la Covid a été un tournant majeur dans le départ des travailleurs. Sans travail, beaucoup se sont réorientés et ne souhaitent plus revenir vers des métiers demandant un mode de vie singulier. "Travailler en Horeca implique de travailler à des horaires de soirée et de week-end. Les gens ne veulent pas spécialement adopter un tel rythme."

Pour la patronne, travailler dans l'Horeca doit se faire par passion pour ces métiers. "N'importe qui ne peut pas travailler dans ce secteur, nous avons besoin de personnes pouvant non seulement s'adapter, mais aussi passionnées par ce boulot. Avec la fin des travaux devant la Cuve à bière, j'aimerais le rouvrir, mais faute de personnel je ne peux pas encore le faire. Je suis contente que mon établissement de la place de la Digue fonctionne bien."

Également présidente de l’asbl Ma ville, mes commerces, elle multiplie les initiatives permettant de redynamiser un secteur qui cherche à se montrer sous son meilleur jour.