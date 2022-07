Oui, Hatim a bien volé le portefeuille de Patrick: il a été balancé par son pote

Le 20 mai dernier, Patrick a été molesté et agressé par deux individus dans une ruelle rue Spinois à Montignies-sur-Sambre, après avoir fait les courses au centre commercial Ville 2. Et la justice a tranché ce vendredi matin: Hatim portait un tournevis et a roué de coups la victime. Enzo, lui, l'empêchait de prendre la fuite.

En séjour illégal sur le territoire, Hatim contestait être un voleur. « Il a essayé de me gratter un peu d'argent alors que nous étions à l'endroit où nous consommons. Il a voulu prendre la fuite, je l'ai rattrapé. Je ne lui ai pas fait les poches parce que je savais qu'elle n'avait rien », confirmait le paternel.



Hélas pour lui, les éléments du dossier ont fait basculer la balance du mauvais côté: des témoignages de témoins, mais aussi de la victime et d'Enzo, qui accompagnait Hatim au moment des faits. « Le co-prévenu confirme qu'ils ont suivi la victime avant de l'agresser. Hatim lui en voulait pour une dette impayée de 10 euros », indiquait le parquet.



Une peine de 2 ans de prison était sollicitée contre les deux prévenus. Par défaut, Enzo écope de 15 mois de prison. Son acolyte est condamné à 18 mois de prison avec un sursis simple partiel de 5 ans pour ce qui excède un an de prison.