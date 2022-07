Plan canicule pour les SDF: le règne de la débrouille

Faute de financement spécifique, le Relais Social et le CPAS de Charleroi doivent trouver eux-mêmes les moyens d’aider les SDF en période de canicule.

Si les dispositifs d'urgence mis en place en hiver en faveur des SDF bénéficient d'un financement public, aucun moyen n'est octroyé pour les plans canicule. Pourtant, comme le souligne le président du CPAS de Charleroi Philippe Van Cauwenberghe, « les poussées de chaleur et l'exposition à un rayonnement solaire intense peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé des personnes les plus fragiles. Dont celles vivant en rue. »

Dans la première ville de Wallonie, c'est le Relais social qui coordonne les moyens d'action. Pour le réseau qui mobilise une dizaine de structures publiques et privées, le CPAS est un partenaire de première ligne. Au-delà de l'accueil des précaires, ces structures proposent un accès aux points d'eau pour permettre aux usagers de s'hydrater, se rafraichir le corps, prendre une douche ou effectuer une lessive. « La plupart de ces opérateurs disposent de crèmes solaires, casquettes et gourdes », explique Laurent Ciaccia, coordinateur adjoint du Relais Social. De son côté, le CPAS a commandé 6.400 bouteilles d'eau de 50cl via sa plateforme alimentaire, ce stock a été réparti selon les besoins entre les lieux d'accueil principaux.

Mais comme l'observe le coordinateur adjoint, « les services d'urgence n'attendent pas la venue des SDF. Les éducateurs de rue du CPAS vont également à leur rencontre sur le terrain, en journée et lors de leur zonage hebdomadaire jusque 21h30. » Selon Philippe Van Cau, une trentaine de bouteilles sont ainsi distribuées en moyenne chaque jour lors des sorties, de 9h à midi et de 13h30 à 17h. « Depuis la mi-juin, quelque 1.600 bouteilles sont déjà parties par le biais de nos différentes missions ».

Pour les animaux de compagnie, le Relais Social et le CPAS proposent des gourdes spécifiques. Sans budget dédié aux canicules, l'urgence sociale doit tirer les ficelles de la débrouille. « Par exemple, les crèmes solaires nous sont offertes par des mécènes », pointe Laurent Ciaccia. Une situation qui atteint ses limites dans le contexte de réchauffement climatique actuel.

Sur le territoire, l’installation de fontaines publiques s’impose comme une nécessité absolue. Si des projets sont en cours dans le cadre du plan de réaménagement des places communales porté par le bourgmestre, les travaux n’aboutiront que dans deux ou trois ans. A ce jour, l’association « Comme chez Nous » est la seule à offrir un robinet accessible 24h sur 24 en rue. Il est installé en façade de son centre d’accueil de jour le Rebond dans la rue de Charleville à la ville basse.