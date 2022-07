Encore une infime chance laissée à Kevin

Le 17 février dernier, le jeune père de famille de 24 ans a été condamné pour vol avec violence et tentative de vol avec violence. Et le 3 septembre dernier, Kevin avait eu une chance du juge d'instruction en obtenant des mesures alternatives. Mais rien n'a changé et Kevin a continué à se montrer violent le 13 mai, qui plus est sous les yeux de sa petite fille d'une dizaine de mois. Le père de famille a giflé et décoché une droite à sa compagne.



Décrit comme quelqu'un de violent par tous, Kevin a déjà été sanctionné pour sa violence sur une ancienne compagne. Pour protéger tout le monde, y compris la compagne actuelle de Kevin, le parquet avait requis 37 mois de prison.



Ce vendredi matin, la défense n'a pas obtenu la peine de travail plaidée, mais un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède un an de prison avec une peine de 2 ans de prison.