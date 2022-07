Un pédophile viole ses deux belles-filles de 4 et 6 ans: sept ans de prison ferme

C'est en janvier dernier, lorsque l'aînée des deux victimes a tout révélé à son père, que le "secret" qu'elle partageait avec son bourreau a été percé à jour. "Nous, on peut jouer avec le zizi de parrain", a confié la mineure. Le parrain en question n'est autre que le beau-père des deux jeunes filles...



Dès le lendemain, Rodrigue a confirmé cette révélation en se rendant à la police. Ce dernier a notamment parlé de "pulsions parfois impossibles à gérer" tout en se décrivant comme un monstre. Durant quatre mois et demi, le beau-père a tripoté et violé les deux fillettes.



Des victimes traumatisées à vie

Ce mardi matin, à l'audience, la partie civile a insisté sur les multiples conséquences provoquées chez les victimes par les abus sexuels de Rodrigue.

"Elles sont particulièrement traumatisées et elles ont perdu toutes leurs innocences. L'une des victimes n'ose même plus aller à la piscine, car elle refuse de montrer son corps."

Comme requis par le parquet, la peine de 7 ans de prison ferme a été prononcée contre le prévenu. Le sursis probatoire, proposé par la défense pour soigner Rodrigue, n'a pas été octroyé. L'arrestation immédiate requise par le procureur du Roi n'a pas, non plus, été ordonnée.