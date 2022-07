Des équipes spécialisées pour mieux inclure les élèves porteurs de handicap dans l'enseignement ordinaire

L'IESSP René Thône de Marchienne-au-Pont accueille un "pôle territorial provincial": des équipes d'experts en leur matière, mobiles mais basés sur place, peuvent aider les écoles d'enseignement "ordinaire" face aux challenges de l'inclusion.

"Evan tun élève en difficulté d'apprentissage, on ne connaît pas toujours les meilleurs moyens de l'aider quand on n'a jamais été dans le cas auparavant", explique Malika Kadri de la DGAS au magazine de la Province de Hainaut. "Les professionnels de ce pôle viennent de l'enseignement spécialisé, et ses équipes pluridisciplinaires (logopède, ergothérapeute, enseignants, psychologues) vont partager leur expérience, leurs ressources, leurs stratégies pour aider les collègues de l'ordinaire à mener à bien leurs projets inclusifs."

Concrètement, indique le magazine, ça se traduit par des réunions, des conseils et des échanges. Les pôles territoriaux (à Marchienne, La Louvière et Ghlin) accompagneront aussi des élèves en "intégration permanente totale", c'est-à-dire celles et ceux issus de l'enseignement spécialisé qui feront partie intégrante de l'école inclusive et grandiront dans le même environnement que les autres élèves... tout en donnant un regard positif à leurs camarades de classe sur le handicap.

Les pôles territoriaux seront opérationnels dès septembre, pour l'année scolaire 2022-2023.