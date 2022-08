Fethi à nouveau condamné à un an de prison pour séjour illégal, il n'a jamais régularisé sa situation depuis 4 ans

Déjà condamné pour séjour illégal, Fethi comparaissait en état de récidive spéciale et visiblement, ce dernier a beaucoup de mal à comprendre le message adressé par la justice. De nouveau, Fethi a été condamné pour séjour illégal en février dernier à un an de prison.



L'homme originaire d'Algérie a formé opposition à ce dernier jugement. Présent depuis 4 ans en Belgique et 10 ans en Europe, Fethi jurait vouloir régulariser sa situation administrative au plus vite pour rester dans notre bon vieux plat pays.



Avant ça, le prévenu devra quand même purger la peine d'un an de prison malgré son opposition. Comme l'avait requis le parquet, la confirmation du jugement a été prononcée.