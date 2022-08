Le futur Campus UCharleroi sera équipé en vélos et parkings

"Amenant sa pierre à l'édifice du campus UCharleroi, la Province de Hainaut a déposé deux projets, l'un à l'Ares et l'autre au FEDER, pour favoriser la mobilité douce" , peut-on lire dans le magazine officiel de la Province de Hainaut. "Alors que le premier est déjà en cours et concerne la mise à disposition de vélos et d'un parking à leurs destinations, le second est en attente de décision."



Via la HEPH Condorcet, la Province propose des vélos (et parkings) pour rallier les différentes implantations de Charleroi: UCharleroi (ville haute), Montignies-sur-Sambre et Marcinelle. "Au-delà de l'aspect écologique, ce projet est mobilisateur" , note la Province. "Les étudiants de kinésithérapie, électromécanique, informatique de gestion, technologues de laboratoires et ingénieurs industriels vont mettre leurs compétences au service des usagers et dans l'optique d'atteindre l'efficience de cette solution de mobilité dans l'air du temps."