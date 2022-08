Pas d'association entre Mourad, Salah et Wassim

Le 16 décembre dernier, Mourad et Salah ont été interpellés dans la voiture du premier cité. Du matériel, de l'argent et des produits stupéfiants (deux boulettes de cocaïne sur Mourad et du cannabis sur Salah) ont été retrouvés lors de la fouille.



À la suite de ces découvertes, les policiers ont mené une perquisition sur flagrant délit au domicile de Mourad. Là-bas, les agents ont mis la main sur une importante quantité de produits stupéfiants, une balance de précision, de l'argent liquide, du matériel de conditionnement et Wassim, le troisième et dernier prévenu.



Face à la justice, Mourad avait reconnu la détention des trois produits stupéfiants, tout en contestant être un vendeur. Salah contestait lui aussi toute vente en admettant être un consommateur de cannabis, tout comme Wassim. Le trio contestait la thèse du parquet selon laquelle ils formaient une association.





En état de récidive spéciale

Ce vendredi 29 juillet au matin, les trois hommes ont échappé à la prison ferme. En état de récidive spéciale puisqu'il a écopé de 15 mois de prison le 6 mai 2021 pour des faits similaires, Salah est le seul prévenu à écoper de 18 mois de prison avec un sursis simple. Mourad et Wassim sont condamnés à 15 mois de prison avec sursis. L'association n'a pas été retenue.