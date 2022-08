Via opposition, Massimo demande la peine de travail et l'obtient

Il y a plus d'un an maintenant, la justice a estimé que Massimo avait commis trois vols simples début 2019. L'un au Colruyt, l'autre au CHU Marie Curie de Lodelinsart et le troisième dans un centre de formation sociale de la région. Condamné à un an de prison par défaut, le quadragénaire avait eu l'idée de former opposition au jugement.



Ce dernier ne contestait pas les vols de deux bouteilles de Jack Daniel's au magasin et d'un ordinateur portable au sein du site hospitalier. Par contre, la mémoire de Massimo flanchait concernant le vol de deux enceintes Bose et d'un lecteur radio Sony dans le centre de formation qu'il a fréquenté pour y suivre des cours d'anglais.



Lors du prononcé, la justice a estimé que le troisième et dernier vol a bien été commis par Massimo. Sans réelle surprise puisque l'opposant avait été formellement reconnu par une éducatrice. Seul, Massimo avait sollicité une peine de travail. Il devra effectuer 46 heures, sous peine de purger une peine de 3 mois de prison.