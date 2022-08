Boogie, blues, soul et funk: des concerts gratuits à Fleurus trois soirs d'affilée

La Nuit du Blues, à Fleurus, a évolué pour devenir trois soirées "Roots days" consacrées à la Roots music, avec du boogie, du blues, de la soul, du funk, du manouche et du swing. La place Albert 1er sera animée ces jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 août 2022.

Au programme, on retrouvera entre autres le Dr. Boogie de Classic21, Walter Depaduwa, en DJ Set. Mais aussi des groupes internationaux comme The Özdemirs (Allemagne), Nine Below Zero (Royaume-Uni), Bernard Allison Band (Etats-Unis) et Turbo Niglo (France). Les belges de Boogie Beasts, Bai Kamara Jr. et Hideaway complètent l'affiche, sans oublier le Lambusartois El Sonido Seductor Del Hombre Lobo.

Jeudi

19h00 DR Boogie DJ set

21h 45 Boogie Beasts

Vendredi

Dj set : El Sonito Seductor Del Hombre Lobo

20h00 : The özdemirs (D)

21h20 : Turbo Niglo (Bonne Source)

22h00 – 23h10 : Nine Below Zero (UK)

23h15 : Turbo Niglo (Bonne Source)

Samedi

18h45 : Hideaway

20h00 : Bai Kamara jr

21h10 : Turbo Niglo (à la Bonne Source)

22h15 : Bernard Allison Band (USA)

23h30 : Turbo Niglo (à la Bonne Source)

Quelques exemples en vidéo :