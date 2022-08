Début d'incendie dans un immeuble: un voisin arrive à maîtriser les flammes avant l'arrivée des pompiers

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Plus de peur que de mal à Gosselies lundi soir : il était 23 heures quand une habitante de la rue Saint-Roch s'est endormie avec une cigarette allumée. Les alarmes incendie se sont déclenchées dans l'immeuble de trois étages occupé, quand les flammes ont commencé à prendre dans son appartement.

Heureusement, un voisin a pu se précipiter à l'intérieur et éteindre le début d'incendie. Quand les pompiers de Marcinelle sont arrivés avec un départ complet et une ambulance - en prévention - il n'y avait plus rien à faire. Pas de victime, dégâts limités dans l'appartement: merci, voisin!

Constat: police locale de Charleroi.