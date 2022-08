Fontaine-l'Evêque: l'édition 2022 de l'Eté au Château propose trois jours d'événements culturels sur le parvis du Château

A l'initiative du Centre Culturel de Fontaine-l'Evêque soutenu par la Ville, le parvis du Château Bivort sera la capitale locale de la culture. Durant trois trois jours une série d'animations sera proposé au public.

Tout commence le mardi 9 août à 21h avec une pièce de théâtre interprétée par le Théâtre Royal des Galeries qui interprétera la pièce "Musée haut, musée bas". Le théâtre au château est devenu au fil des années une vraie institution estivale à Fontaine avec cette année leur quinzième représentation en ces lieux féeriques. "Musée haut, musée bas" de Jean-Michel Ribes, invite à découvrir les multiples faces cachées de l’univers muséal : la vie secrète des œuvres d’art, le terrible sacerdoce des gardiens, la délirante journées des guides… Il s’en passe des choses entre la salle des antiquités grecques et celles des impressionnistes, entre l’exposition de photos présentant 350 sexes masculins et le parking "Dali" du 4ème sous-sol. Et si les visiteurs faisaient eux-mêmes partie des créations exposées ? Et les mammouths, qu’est-ce que qu’ils font là, les mammouths ? Une visite au musée extrêmement jubilatoire.

Le mercredi 10 août à 21h c'est le film "Jardin secret" qui sera projeté sur le parvis du château. A la mort de ses parents, la jeune Mary Lennox, enfant solitaire à l’imagination débordante, quitte l’Inde pour rejoindre la campagne Britannique. Exilée dans le manoir de son oncle, elle fera la rencontre de son cousin Colin, d’un jeune garçon nommé Dickon, de l'adorable chien Fozzie et d’un ingénieux rouge-gorge. Ensemble, ils partageront la découverte d’un jardin magique et merveilleux qui marquera le début d’une aventure et d’une amitié hors du commun…

L'édition de 2022 de "L'Eté au Château" se clôturera le vendredi 12 août à 20h avec le Bad Folk. Tous sont invités à venir danser sur des airs traditionnels. Cette soirée animée par le groupe de musique traditionnelle ACAM avec la présence d’Isabelle Brichard pour l’animation dansante du bal.

Infos:0455/11 70 07,centre.culturel@bib.villedefontaine.be