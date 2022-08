Un mégot dans un soupirail lance un début d'incendie à Charleroi

Ce mardi, vers 11h10, les pompiers de Marcinelle ont été requis à Charleroi, sur le boulard Audent (qui relie le parc Astrid à l'Eden). On leur signalait de la fumée sortant d'un soupirail.

Sous les ordres de l'adjudant Janda et du sergent Toch, les pompiers sont arrivés sur place et se sont occupés du début d'incendie: des feuilles mortes brûlaient, allumées par un mégot de cigarette jeté dans le soupirail. Un coup d'extincteur a suffi à éteindre l'embrasement, et une inspection des caves a permis d'éliminer tout risque d'incendie plus important.

Constat: police locale de Charleroi.