Un trafic de produits stupéfiants a été démantelé grâce à un vol avec effraction. La victime du vol a soupçonné son dealer et fourni un numéro de téléphone qui s'est avéré ô combien utile aux enquêteurs.

"Certains ont peur d'aller en centre-ville pour acheter de la drogue. Et vu que j'ai la même tête que les vendeurs, alors j'y vais pour eux"

Cette fois-ci, pas question d'un deal de rue constaté en flagrant délit par les policiers carolos et qui a conduit Abdelghani et Youssef devant le tribunal correctionnel de vacations de Charleroi. Non, c'est bien un vol avec effraction qui est à l'origine du dossier évoqué ce mardi matin.

La victime du vol a donné un sacré coup de pouce aux enquêteurs en filant le numéro de téléphone de son dealer. Personne qu'elle soupçonnait d'être à l'origine du vol avec effraction à son domicile. Si le volet concernant le vol n'a finalement pas abouti, la justice a pu prendre connaissance des agissements des deux frères. "Le premier numéro appartenant au premier prévenu a révélé l'existence d'un trafic de produits stupéfiants. Le frère a été identifié par la suite" , commente le parquet en révélant les coulisses du dossier.



Un dealer et un intermédiaire

Des observations menées et une perquisition au domicile des deux hommes ont confirmé l'existence du trafic. "Une série de clients a identifié les deux dealers. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs grammes des différents produits", précise le substitut Vervaeren.

Face au tribunal correctionnel de Charleroi, Abdelghani confirme bien avoir vendu de l'héroïne et de la cocaïne, mais pas du cannabis. Ce dernier précise encore qu'il s'est mis à vendre à son arrivée sur le territoire, soit dès octobre 2021 jusque mars 2022. À ses côtés, son frère Youssef se considère plutôt comme un "intermédiaire", qui file un coup de main de temps en temps à des amis à la recherche de drogues dures. "Certains ont peur d'aller en centre-ville pour acheter de la drogue. Et vu que j'ai la même tête que les vendeurs, alors j'y vais pour eux", explique le prévenu.

Au moment de requérir la peine de prison, le parquet s'est facilité la tâche en requérant la même peine de prison contre les deux frères : 4 ans. Ces derniers sont en état de récidive, dont Abdelghani qui a déjà été condamné pour des faits similaires. Me Lauvaux, à la défense du premier prévenu, a sollicité une peine de travail. Pour Youssef, Me Ureel a plaidé l'indulgence du tribunal.

Jugement vendredi prochain.