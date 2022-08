Condamné en mars dernier, Mohammed récidive en juillet

Le 3 mars dernier, la justice avait décidé de laisser une toute dernière chance à Mohammed. Ce dernier, condamné à 18 mois de prison pour séjour illégal et trafic de produits stupéfiants, avait toutefois obtenu un sursis de 5 ans et retrouvé la liberté. Mais à peine cinq mois plus tard, Mohammed risque de retourner en prison.

Le 12 juillet dernier, les policiers carolos ont remarqué un échange entre Mohammed et deux toxicomanes bien connus de la police. Interpellé, le dealer avait sur lui une quinzaine de boulettes de cocaïne et d'héroïne. L'incontestable n'a pas été contesté par Mohammed, qui a admis vendre pour assurer sa consommation.

« Comment retourner sans un rond ? »

Vu l'état de récidive assez proche, le parquet a souligné la nécessité de faire comprendre au prévenu qu'il doit absolument quitter le territoire. Pour ce faire, une peine de 4 ans de prison a été requise, avec quatre mois de prison de plus pour le séjour illégal. Me Puccini, intervenant à la défense pour Me Druart, s'est érigé en pèlerin pour évoquer la situation de Mohammed. Le pénaliste carolo a plaidé une réduction de peine à 2 ans de prison pour le tout, tout en critiquant le sort réservé aux personnes en séjour illégal. « À chaque fois, c'est pareil. On les rejette dans la nature et après on s'étonne qu'on les retrouve sur le banc des prévenus alors qu'ils n'ont droit à rien. Il suffirait simplement de les renvoyer dans un avion vers leur pays d'origine. Comment voulez-vous qu'il retourne dans son pays sans un rond ? »

Jugement le 12 août.