Zone Tibi: neuf communes s’équipent en poubelles publiques PMC, dès cet été

Le constat de départ était indéniable : si le tri des PMC est définitivement entré dans les habitudes des Wallons, à leur domicile, il n’en est pas de même dans l’espace public où, pourtant, des déchets du genre peuvent être produits en quantité (emballages de sandwiches, canettes de boissons, par exemple). Au-delà du bon geste à intégrer, la barrière, c’est aussi qu’il existe trop peu de poubelles publiques dédiées aux PMC. C’est dans ce cadre qu’un appel à projets wallon avait été lancé, auquel l’intercommunale Tibi avait répondu. Voici venu le moment du passage à l’action sur le terrain.

En l’occurrence, neuf communes de la zone Tibi s’équipent, dès cet été : ce sont près de 100 corbeilles de tri qui sont désormais positionnées à des endroits stratégiques d’Aiseau-Presles, Farciennes et Fleurus mais aussi Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-L’Évêque, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles. Chaque commune impliquée dans ce projet a reçu une subvention régionale pouvant aller jusqu’à 25 000 €.

L’intercommunale Tibi a également investi dans des îlots de tri "intelligents" qui seront, eux, mis en phase de test dans les semaines à venir. Ces corbeilles sont équipées d’un système de compactage, alimenté par une cellule solaire, qui réduit le volume des déchets PMC par cinq à sept fois. Les dispositifs sont, de plus, consultables à distance par les agents de Tibi, ce qui permet d’en vérifier le taux de remplissage et d’en organiser la vidange de manière optimale. Au-delà, ces îlots PMC sont rehaussés de synthétiseurs sonores qui livrent un message inspiré de répliques cinématographiques lorsque les citoyens y déposent des déchets PMC. Pour ajouter à l’aspect ludique, et inciter à l’usage de ces nouvelles poubelles publiques, des traces de pas seront peintes, au pochoir, pour guider les usagers jusqu’à la corbeille PMC.

BeWaPP est partenaire de ces deux projets, en s’impliquant notamment dans la prise en charge des déchets PMC. Pour ces îlots de tri "intelligents", l’intercommunale Tibi s’est vu attribuer une subvention régionale de 50 000€.