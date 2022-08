Aiseau-Presles: décès de l’échevin Vincent Valentin

"Il s'est éteint à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer diagnostiqué il y a quelques mois",précise un communiqué de presse. Vincent Valentin a siégé comme conseillé au CPAS d'Aiseau-Presles pour ensuite occuper le poste de président à partir de 2012. En 2018 il est devenu échevin. Parmi ses compétences: l'enseignement, l'emploi, le bien-être animal et le Plan de Cohésion Social qui a été une de ses priorités.

La Commune, saluant avec émotion"un ami autant qu'un collègue", le décrit comme un homme de cœur, empathique, dévoué et rassembleur:"Il menait ses dossiers avec beaucoup de vigueur et de détermination. Il encourageait ses équipes à se dépasser pour servir les projets auxquels il croyait fermement. Il a ainsi notamment développé l'épicerie sociale du CPAS et soutenait les initiatives liées à l'alimentation saine et à l'école du dehors."Récemment, il est à l'initiative de la création de la future Maison de la cohésion sociale d'Aiseau: "Sa priorité a toujours été de veiller à l'équité et au bien-être de l'humain",souligne encore le communiqué communal.

Psychologue de formation, Vincent Valentin a fait partie du comité de direction de la société de logements de service public Sambre et Biesme, et jusqu'à ce jour, il présidait la régie de quartier InserSambre, ainsi que l'Agence locale pour l'emploi. Lupipontain d'origine, Preslois d'adoption, il était profondément amoureux de sa région. Il était aussi très actif au sein de la commune de Farciennes où il œuvrait comme responsable du centre médical pour usagers de drogues Unisson. "Courageux, il s'est battu pendant de long mois contre la maladie, continuant à servir la commune jusque dans ses derniers moments."Les membres du Conseil communal, du collège et de l'administration d'Aiseau-Presles présentent leurs condoléances à la famille et à l'ensemble de celles et ceux qui ont accompagné Vincent Valentin.